V okolici Destrnika v prometni nesreči umrl 19-letnik

Na regionalni cesti od Lenarta proti Ptuju se je v okolici Destrnika zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 19-letni voznik.

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, je z vozilom je zapeljal po nabrežini zunaj vozišča in trčil. Pri tem je na kraju tragičnega dogodka izgubil življenje, 18-letni sopotnik pa se je huje poškodoval.

Mariborski policisti, ki so bili o nesreči obveščeni nekaj pred 10. uro, okoliščine prometne nesreče še preiskujejo.

To je danes že druga novica o prometni nesreči s smrtnim izidom. Zjutraj so s celjske policijske uprave sporočili, da je umrl tudi 55-letni voznik, ki je sinoči Strmcu nad Dobrno prav tako zapeljal s cestišča in trčil v drevo.