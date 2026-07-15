V okolici Moravč policijska akcija: osumljenca našli mrtvega

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da na območju oz. v okolici Moravč potekajo aktivnosti policije v povezavi z nasilnim kaznivim dejanjem in prijetjem osumljenca. Kasneje so sporočili, da so osumljenca našli mrtvega v hiši in da nevarnosti za varnost ljudi ni več. Policisti v povezavi s tem niso uporabljali nobenih prisilnih sredstev.

Na kraju je bilo več enot policije, med drugim tudi specialna enota. Tudi pred tem je policija zapisala, da ni bilo nevarnosti za širšo okolico, kjer je policija posredovala. Vse občane so sicer pozvali, da se ne približujejo kraju posredovanja, okoliške stanovalce pa, da ostanejo v svojih domovih, zavarujejo vhode ter upoštevajo navodila policistov na kraju. Ob tem so opozorili tudi medije, da ne ovirajo dela policije.

Kot bo znano več, bodo posredovali informacije.