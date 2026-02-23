Peru: 15 mrtvih v strmoglavljenju helikopterja

V strmoglavljenju vojaškega helikopterja v perujski regiji Arequipa je v nedeljo umrlo 15 ljudi, med njimi tudi sedem mladoletnikov, so danes sporočile perujske zračne sile. Radijsko zvezo s helikopterjem so izgubili v nedeljo popoldan, po obsežni iskalni akciji pa so danes našli trupla umrlih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Reševalci so potrdili smrti štirih članov posadke (...) kot tudi enajstih potnikov, ki so bili na krovu,« so v izjavi sporočile perujske zračne sile. Med žrtvami je bilo sedem mladoletnikov, najmlajši je bil star komaj tri leta.

Nesreča se je zgodila medtem, ko so s helikopterjem reševali žrtve poplav, ki so v Arequipi na jugu Peruja povzročile veliko škodo. Kaj je bil vzrok, da je helikopter strmoglavil, AFP ne poroča.