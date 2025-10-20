Streljanje v Pivki: moški naj bi najprej ustrelil žensko, nato pa še sebe

Po poročanju Radia 94 so danes v središču Pivke odjeknili streli. Na Kolodvorski cesti sta po neuradnih podatkih v streljanju umrli dve osebi. Policijska uprava Koper je sporočila, da so okoli sedme ure zjutraj prejeli informacijo o streljanju v Pivki, policisti in kriminalisti so nemudoma odšli na kraj dogodka. Potrdili so, da so tam našli dve mrtvi osebi – moškega in žensko.

Po poročanju portala 24ur, ki navaja informacije novinarke Sveta na Kanalu A Danice Jovanović, moški in ženska nista bila v sorodstvenem razmerju. Moški naj bi najprej ustrelil žensko, nato pa še sebe. Vzrok še ni znan.

Zaradi ogleda kraja dogodka je zaprta Kolodvorska cesta. Osebna vozila so preusmerjena na Radohovsko, tovorni promet pa na Kozino, so zapisali na portalu Promet.si.

Več sledi ...