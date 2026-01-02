V Pivki otroku v roki počila petarda, v Parecagu poškodovana ženska

V četrtek je v Pivki 13-letnemu otroku v roki počila petarda, poškodovanih ima večino prstov na rokah, čelo in sluh. Tik po polnoči pa je bila ob ogledu ognjemeta v Parecagu huje poškodovana ženska, so sporočili s PU Koper. Obravnavali so tudi več primerov materialne škode zaradi pirotehnike in zasegli več kosov pirotehničnih izdelkov mladoletnim.

O poškodbi 13-letnika so bili policisti obveščeni v četrtek popoldne. Trije otroci naj bi na košarkarskem igrišču pri Osnovi šoli Pivka našli manjšo debelejšo petardo. Odšli so v podhod pod železnico, kjer je poškodovani prižgal netilko in pirotehnično sredstvo mu je počilo v roki.

Po dogodku je sam obvestil starša, ki sta ga prišla iskat. Odpeljali so ga v izolsko bolnišnico. 13-letnik ima poškodovane vse prste desne roke, tri prste leve roke, čelo in sluh. Policisti še zbirajo obvestila o dogodku, opravili so ogled kraja in zavarovali osem različnih pirotehničnih sredstev. Poročilo bodo podali tudi na center za socialno delo.

Opazovala ognjemet

Tik po polnoči pa se je domnevno zaradi pirotehničnega sredstva zgodila tudi nesreča v Parecagu. 55-letna ženska je skupaj z možem in sinom na balkonu gledala ognjemet, ko se je nenadoma skrčila, na rami je imela rano, iz katere je krvavela. V izolski bolnišnici so pojasnili, da ima v telesu tujek, ni pa življenjsko ogrožena, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper. Policisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti in povzročitve splošne nevarnosti.

Mnogo ljudi se zavzema za prepoved peterd. FOTO: Leon Vidic

Na silvestrski večer so policisti obravnavali tudi poškodbo kabine za WC na prireditvi v Izoli. Prejeli so namreč prijavo občanke, da so v kabino vrgli petardo, pri čemer se je sesedla streha in je odtrgalo vrata. Škode je za 1200 evrov.

V Spodnjih Škofijah so neznanci s pirotehniko poškodovali fasado, v Kopru so domnevno z raketo razbili steklo na balkonskih vratih, v Hrpeljah pa je raketa poškodovala osebno vozilo.

Zasegi pirotehnike

Na silvestrski večer in v silvestrski noči so policisti na območju koprske policijske uprave zasegli več kosov pirotehničnih izdelkov.

V Kopru so okoli 19.30 14-letniku zasegli 32 kosov pirotehničnih izdelkov kategorije F3 in 54 kosov kategorije F2. Na kraju je bil tudi njegov oče. Ob 22.30 so koprski policisti več petard zasegli tudi 16-letniku, hkrati so želeli opraviti postopek tudi s 15-letnikom, ki pa se je uprl, zato so zanj uporabili prisilna sredstva in na kraj poklicali mamo. Podali bodo obdolžilni predlog zaradi kršitev zakona o javnem redu in miru.

Petarde se nevarne. FOTO: Dejan Javornik

Na parkirišču pred Zdravstvenim domom Lucija so štirim mladoletnikom, starim 11 in 12 let, skupaj zasegli 374 kosov pirotehničnih sredstev ter domače izdelano pirotehnično sredstvo, ki naj bi ga izdelal njihov prijatelj. Pozneje so devetletniku zasegli 77 kosov pirotehnike, enemu 14-letniku 14 kosov, drugemu 14-letniku pa 41 kosov pirotehničnih izdelkov. Na kraj so poklicali starše vseh otrok, podali bodo obdolžilni predlog in za vse tudi poročilo na center za socialno delo.

V Izoli so na silvestrski večer ob 23. uri 15-letniku zasegli 383 kosov pirotehnike, v Piranu pa so 15-letniku ob 3. uri zasegli 97 kosov različnih pirotehničnih sredstev, so še navedli na PU Koper.