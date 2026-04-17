V Pomurju »padel« še en bankomat (FOTO)

Pomurski policisti so bili zgodaj zjutraj ob 2.15 obveščeni, da se je na bencinskem servisu Petrol v Ključarovcih pri Ljutomeru v občini Križevci zgodil napad na bankomat.

Policisti so kraj zavarovali in zbirajo obvestila. Bankomat Nove Ljubljanske banke (NLB) je na lokaciji bencinskega servisa Petrol v Ključarovcih pri Ljutomeru 83, in sicer ob regionalni cesti Križevci -Ljutomer, ki je bila ob osmih zjutraj zaprta za ves promet.

»Policisti pozivamo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o dogodku, da nam to sporočijo na telefonsko številko 113, na najbližjo policijsko postajo ali na anonimni telefon policije 080 1200,« je sporočila Suzana Rauš, predstavnica Policijske uprave Murska Sobota za stike z javnostmi.