V Poreču pretepli dva najstnika iz Slovenije

Hrvaški policisti v Poreču iščejo neznance, ki so v noči s petka na soboto napadli in pretepli dva mlada slovenska državljana, poročanje hrvaških medijev povzema portal 24ur.com. Po podatkih hrvaške policije sta Slovenca utrpela poškodbe, ni pa še znano, kakšne.

Slovenska državljana, 19-letnik in mladoletnik, sta poreški policiji prijavila, da ju je v soboto okoli 3. ure zjutraj na Narodnem trgu v Poreču napadlo in preteplo več neznanih storilcev.

Kriminalistična preiskava je že stekla, policija išče storilce, so še zapisali na istrski policijski upravi.