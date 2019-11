V Postojni eksplozija v zabojniku za smeti

Nekaj pred enajsto so policiste obvestili o eksploziji v Postojni. Po prvih podatkih, ki so jih sporočili s Policijske uprave Koper, je eksplodiralo ponoči v zabojniku za smeti.



Kosi zabojnika so odleteli okoli 10 metrov v okna knjižnice, ki so se razbila, prav tako je v knjižnico priletel pokrov zabojnika. Policisti so zavarovali kraj dogodka. Aktivirani so bombologi specialne enote, ki bodo pregledali bližnjo okolico in izključili nevarnost, zatem bodo kriminalisti opravili ogled kraja. V bližini je tudi osnovna šola.



Nihče ni bil poškodovan.



Vse okoliške prebivalce policija prosi, da informacije v zvezi s tem dogodkom čim prej sporočijo na 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.