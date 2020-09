V Postojni, pod železniško postajo, je prišlo do večjega požara v nekdanjem objektu Javor, danes Excelza lesarstvo, poroča lokalni Radio 94. Prebivalcem okoliških domov svetujejo, da zaprejo okna.Kot navaja omenjeni radio, požar gasijo gasilci iz PGD Postojna in okoliških gasilskih društev. Po neuradnih podatkih naj bi se požar razširil zaradi eksplozije silosa.Uprava za obveščanje in reševanje je kot uro požara objavila 17.36. Kot so nam potrdili v PGD Postojna, je pri gašenju angažiranih okoli 200 gasilcev.