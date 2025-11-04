Otrok je poklical policijo, da nekdo v Postojni strelja z balkona

Neomejen dostop | že od 14,99€
Pred nekaj dnevi je policijo na območju Postojne poklical otrok in povedal, da nekdo v enem od večstanovanjskih blokov na balkonu strelja z orožjem, so sporočili s Policijske uprave Koper.
Policisti so se nemudoma odzvali na klic in ugotovili, da je 44-letni Postojnčan na balkonu svojega stanovanja v Postojni streljal s pištolo, ki je na videz podobna enostrelnemu kratkocevnemu orožju kategorije B. Občani Postojne so se zaradi hrupa in prisotnosti orožja vznemirili.
Proti 44-letnemu Postojnčanu so uvedli prekrškovni postopek zaradi posesti orožja in streliva brez ustrezne orožne listine, so še sporočili s PU Koper.
Policisti se v predprazničnem času vsako leto srečujejo s povečano uporabo pirotehnike, a na njeno uporabo opozarjajo že predhodno. Starše pozivajo, naj otrokom ne kupujejo pirotehnike niti naj je uporabljajo sami.
Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe, kot so opekline, raztrganine rok in poškodbe oči. Pirotehnični izdelki motijo tudi živali, povzročajo požare, onesnažujejo okolje ter poškodujejo javno in zasebno infrastrukturo, opozarjajo na policiji.
Še posebej poudarjajo, da je uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, šol, vrtcev, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in prireditve.
