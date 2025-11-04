Otrok je poklical policijo, da nekdo v Postojni strelja z balkona

Pred nekaj dnevi je policijo na območju Postojne poklical otrok in povedal, da nekdo v enem od večstanovanjskih blokov na balkonu strelja z orožjem, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Policisti so se nemudoma odzvali na klic in ugotovili, da je 44-letni Postojnčan na balkonu svojega stanovanja v Postojni streljal s pištolo, ki je na videz podobna enostrelnemu kratkocevnemu orožju kategorije B. Občani Postojne so se zaradi hrupa in prisotnosti orožja vznemirili.

Policisti so moškemu zasegli večje količine pirotehniških izdelkov. FOTO: PU Koper

Postojnski policisti so opravili hišno preiskavo. Zasegli so 105 nabojev kalibra 7,65 mm, nabojnik za pištolo kalibra 7,65 mm in 58 šibrenih nabojev ter več kosov pirotehničnih izdelkov. Njihova posest je v Republiki Sloveniji z zakonom o eksplozivnih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI) prepovedana.

Proti 44-letnemu Postojnčanu so uvedli prekrškovni postopek zaradi posesti orožja in streliva brez ustrezne orožne listine, so še sporočili s PU Koper.