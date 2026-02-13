V požaru blizu Budimpešte štirje mrtvi

V požaru v delavski nastanitvi v predmestju Budimpešte so danes umrli štirje ljudje. Trije od njih so umrli na kraju nesreče, eden pa v bolnišnici, je na svoji Facebook strani sporočila lokalna policija. Najmanj 21 drugih prebivalcev nastanitve je bilo poškodovanih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Požar v nastanitvi v kraju Budakeszi je izbruhnil ponoči. Gasilci so požar gasili več ur, plameni pa naj bi bili vidni v širšem okolju, poročanje madžarskih medijev povzema dpa.

Vzrok požara uradno še ni znan. Policija sumi, da ga je povzročila eksplozija plinske jeklenke. Zaradi možnosti, da je z njo nekdo ravnal neustrezno, je policija sprožila preiskavo suma ogrožanja javne varnosti.