Starejša ženska umrla v požaru, hotela je rešiti svoje mačke

V kraju Avegno v bližini Genove na severozahodu Italije je v četrtek pozno zvečer v požaru stanovanjske hiše umrla 70-letna ženska, poroča Ansa.it. Po poročanju italijanske tiskovne agencije se je v gorečo hišo vrnila, da bi rešila svoje mačke.

Požar, ki naj bi po prvih domnevah izbruhnil pri kaminu, se je hitro razširil po hiši, v kateri je ženska živela z možem.

Ko so na kraj dogodka prispeli gasilci, je bila 70-letnica po navedbah prič že na varnem. Kljub temu se je odločila znova vstopiti v gorečo stavbo, da bi iz nje odnesla svoje mačke. Iz hiše se ni več vrnila.

Po prvih ugotovitvah naj bi umrla zaradi vdihavanja večje količine dima.

Okoliščine tragedije preiskuje italijanska policija, ki ugotavlja natančen potek dogodkov in vzrok požara.