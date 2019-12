V požaru je umrl 82-letni invalid

Ložane nad Pernico – »Ko smo prišli na kraj požara, je bila celotna streha že v ognju in dimu. Goreti je moralo začeti kakšne pol ure pred našim prihodom. Tukaj pomoči ni bilo. Žal je gospod ostal ujet v goreči hiši. Že ko ga je sin hotel rešiti, se mu je na glavo zrušil strop. Ta je bil lesen, podobno kot celotna hiša,« je nedeljsko tragedijo opisal vodja gasilske intervencije Jože Repa.V nedeljskem popoldnevu je zagorelo v Ložanah, majhnem kraju nad Pernico pri Mariboru, požar pa je bil usoden za 82-letnega Ivana D. Zanj je pomoč gasilcev, ki so bili na kraju požara v pičlih šestih minutah, prišla prepozno, saj ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom.

Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.