V požaru umrla ena oseba

Ob 10.46 je zagorelo v gospodarskem objektu v kraju Veniše v občini Krško. V požaru je po poročanju uprave za zaščito in reševanje umrla oseba.Reševalci so drugo poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci so požar pogasili, pregledali prostore in iznesli plinske jeklenke.