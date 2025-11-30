V požaru umrlo pet ljudi, tudi trije mladi

V stanovanjski stavbi v kraju Neuves-Maisons na vzhodu Francije je ponoči izbruhnil požar, pri čemer je umrlo pet ljudi, starih od 16 do 60 let. Kot so danes sporočili s francoskega notranjega ministrstva, je bila v dogodku poleg tega poškodovana najmanj še ena oseba, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah lokalnega časnika L'Est Republicain se je 70 gasilcev ponoči borilo s požarom v trinadstropni stavbi v središču mesta, ki leži jugozahodno od Nancyja.

70 gasilcev se je ponoči borilo s požarom v stavbi v središču mesta. FOTO: Jean-christophe Verhaegen/Afp

Med smrtnimi žrtvami naj bi bili zakonski par, njun sin in dva njegova prijatelja. Gasilci so preprečili, da bi se ogenj razširil na sosednjo stavbo.

Vzrok požara za zdaj ni znan, oblasti so uvedle preiskavo.