V požaru na farmi zgorelo več kot 11.000 piščancev

Policiste so o požaru obvestili okoli 10. ure, je sporočila predstavnica policistov Milena Trbulin. Ogenj je prostore v celoti uničil, v ognjenih zubljih je zgorelo več kot 11.000 piščancev.

Ogled kraj požara poteka. Policisti bodo več podatkov o vzroku požara posredovali v prihodnjih dneh.

Uprava za obveščanje in reševanje je objavila, da se farma nahaja v naselju Ličenca. Posredovali so gasilci PGD Loče, Slovenske Konjice, Tepanje in Videž. Požar, ki je v celoti uničil objekt v približni velikosti 20 krat 60 metrov, so pogasili.