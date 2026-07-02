V požaru v nemški bolnišnici umrli dve osebi

V požaru v bolnišnici v kraju Ludwigslust na severu Nemčije sta ponoči umrli dve osebi, so sporočile nemške oblati. Po navedbah policije je bilo v požaru, ki naj bi po prvih ugotovitvah izbruhnil v eni od bolniških sob, poškodovanih še več kot 30 ljudi, med katerimi pa nihče ni utrpel hujših poškodb.

Po navedbah oblasti je ob približno 4.30 zagorelo ostrešje bolnišnice, ob posredovanju reševalcev pa so bolnike in osebje evakuirali iz stavbe. Davi sta se s strehe petnadstropne stavbe še vedno dvigala plamen in dim.

Po podatkih spletne strani bolnišnice ima ustanova 160 bolniških postelj in je edina bolnišnica v Ludwigslustu. Zagotavlja osnovno in standardno zdravniško oskrbo za regijo.