V požaru v Postojni umrla 74-letna ženska

Policisti PU Koper so bili ob 8.58 uri obveščeni o požaru v objektu na območju Postojne. Na kraju so našli mrtvo 74-letno žensko. Koprski kriminalisti so opravili ogled kraja dogodka, za pokojno pa so odredili sodno obdukcijo in jo odpeljali na Inštitut za sodno medicino v Ljubljano, kjer bodo ugotovili natančen vzrok smrti.

Tozan Davor, vodja oddelka za splošno kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Koper, bo jutri javnosti pojasnil podrobnosti v zvezi z omenjenim dogodkom, so še sporočili iz policije.

Nekateri mediji pa poročajo, da naj bi ženska umrla nasilne smrti, policija pa da išče njenega sina, ki naj bi po dogodku pobegnil.

Na Upravi RS za zaščito in reševanje navajajo, da so gasilci prostovoljnih gasilskih društev Veliko Ubeljsko, Postojna in Studenec v naselju Malo Ubeljsko posredovali pri gašenju požara, ki je prihajal iz stanovanjskega objekta. Zavarovali so sosednje objekte ter vstopili v garažo objekta, požar pogasili in našli preminulo osebo. Ob pregledu prostorov so odkrili več žarišč in jih pogasili. Mediji ob tem ugibajo, ali je bil požar podtaknjen.