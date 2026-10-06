V požaru v Recman Sistemih dva poškodovana, uničena linija za predelavo

V požaru, ki je v ponedeljek zvečer izbruhnil v podjetju na Polzeli, sta bila poškodovana dva zaposlena, od tega eden huje, drugi lažje. Požar je uničil linijo za predelavo plastike in kovinske omarice z električno napeljavo, ki so bile v bližini stroja, so danes sporočili iz Policijske uprave (PU) Celje. Informacije o dogodku še zbirajo.

Kot so še navedli na PU Celje, je najverjetneje zagorelo v cevi za odsesavanje pri stroju za predelavo plastike. Župan Polzele Jože Kužnik je za STA povedal, da je požar izbruhnil v proizvodni hali podjetja Recman Sistemi v Poslovni coni Garant na Polzeli, kjer se ukvarjajo s predelavo odpadne plastike.

Nastala je tudi manjša eksplozija

Po njegovih besedah požar ni bil velik, šlo je za srednje velik industrijski obrat, v katerem predelujejo plastiko. Nastala je tudi manjša eksplozija, vendar so bili gasilci po županovih navedbah zelo hitro na kraju in učinkoviti, tako da so razmere kmalu obvladali.

Center za obveščanje pri Upravi RS za zašito in reševanje, ki je bil o požaru na Savinjskem nabrežju v občini Polzela obveščen v ponedeljek ob 20.23, pa dodaja, da je sta bili v manjši lokalni eksploziji poškodovani dve osebi.

Požar so pogasili prostovoljni gasilci s Polzele, iz Ločice ob Savinji in Andraža nad Polzelo, ki so tudi razkopali goreči material, s termovizijsko kamero pregledali območje in preverili morebitna žarišča.

Poškodovani osebi so na kraju oskrbeli in pregledali reševalci ter ju prepeljali v Splošno bolnišnico Celje, še sporoča center za obveščanje.