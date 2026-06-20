V požaru zgorel cel resort, 1700 ljudi evakuiranih

V požaru, ki je v petek izbruhnil v hotelu ob plaži v mestu Bayahibe v Dominikanski republiki, je umrla italijanska turistka. Zaradi požara so iz hotela na varno umaknili približno 1700 gostov, poročanje lokalnih in italijanskih medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Po poročanju medijev so bili v hotelu Viva Dominicus Beach med drugim turisti iz Italije, Francije in Argentine. 46-letna Italijanka naj bi umrla zaradi vdihavanja dima. Njeno smrt so italijanskemu veleposlaniku potrdile lokalne oblasti, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Glede na navedbe pristojnih se je požar v hotelu hitro širil zaradi gorljivega gradbenega materiala in vetra. Vzrok požara še ni znan, gasilci so se proti plamenom borili več ur. Na objavljenih posnetkih je videti, kako so ognjeni zublji zajeli del hotela in uničevali senčnike na plaži. Nad območjem se je vil gost črn dim.

Plaže in druge znamenitosti Dominikanske republike je leta 2025 obiskalo 11,7 milijona dopustnikov. Lanskega aprila je v zrušenju strehe nočnega kluba v prestolnici Dominikanske republike Santo Domingo umrlo 235 ljudi.