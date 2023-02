V pretepu umrl moški

Danes okoli 18.30 je na območju centra Murske Sobote prišlo do pretepa v katerem je bil poškodovan moški. Zaradi poškodb je na kraju dogodka umrl. Policisti in kriminalisti so kraj takoj zavarovali in pričeli z izvajanjem prvih ukrepov za izsleditev storilca.

Malo pred 19. uro so izsledili drugega udeleženca pretepa, ki je bil zaradi poškodb odpeljan v bolnišnico. Kriminalistična preiskava intenzivno poteka. Več informacij bodo posredovali v prihodnjih dneh, so obljubili na policijski upravi Murska Sobota.