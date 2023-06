V pristanišču na Reki v zadnjih mesecih zaplenili 745 kilogramov kokaina

Hrvaška policija in carina sta v reškem pristanišču med februarjem in majem zaplenili skupno 745 kilogramov kokaina, vrednega več kot 20 milijonov evrov, so danes sporočili predstavniki hrvaške carine in policije. Po skupni masi zaplenjenega kokaina gre za največjo zaplembo v državi v zgodovini.

»Zaplembe, ki sta jih v minulih treh do štirih mesecih izvedli carina in policija, so resnično impresivne. Nekatere od zaplemb v minulih mesecih zagotovo spadajo v kategorijo desetih največjih na Hrvaškem,« je na današnji novinarski konferenci izpostavil načelnik policijskega nacionalnega urada za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu Mario Kovač.

Veliko zaslug ima službeni pes

Poudaril je, da gre za največjo zaplembo v zgodovini hrvaške policije in carine. Dodal je, da so v nekaterih mednarodnih kriminalističnih preiskavah imeli tudi večje zaplembe, a ne na območju Hrvaške. Hrvaška carinska uprava je med februarjem in majem skupaj s policijo izvajala redne dejavnosti za preprečevanje tihotapljenja drog, s poudarkom na zabojnikih, ki prihajajo v reško pristanišče.

Pomočnik direktorja za sektor mobilne enote v carinski upravi Predrag Juratovac je veliko zaslug za odkritje droge pripisal službenemu psu. Ta je pokazal zanimanje za določene dele zabojnikov, carinski uslužbenci pa so jih nato podrobno preiskali.

Po besedah načelnika policijske uprave primorsko goranske-županije Harija Brnada gre za kokain visoke kakovosti, ki bi bil v prodaji na veliko po njegovi oceni vreden več kot 20 milijonov evrov.