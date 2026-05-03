V nesreči avtobusa potnik dobil hud pretres možganov

V Kopru je v soboto okoli 13.40 v krožišču pri tržnici prišlo do prometne nesreče avtobusa. Eden od potnikov je zaradi sunkovitega zaviranja padel s sedeža in se z glavo udaril v gasilni aparat. Zaradi hudih poškodb so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Izola, so danes sporočili s Policijske uprave.

Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja ugotovili, da je 49-letni voznik avtobusa vozil po Piranski cesti v Kopru v smeri Žusterne. Pred krožiščem se je razvrstil na desni prometni pas, ki vodi na zunanji pas krožišča. Ob vključevanju v krožišče je z leve strani po notranjem pasu pravilno pripeljal voznik osebnega avtomobila. Voznik avtobusa je glede na prometno situacijo pričakoval, da bo voznik osebnega avtomobila nadaljeval vožnjo po notranjem pasu, zato je zapeljal na zunanji pas, so dogajanje povzeli na policiji.

Voznik osebnega avtomobila je nato nenadoma preko ločilne neprekinjene črte zamenjal vozni pas iz notranjega na zunanjega in s tem prečkal pot avtobusu. Voznik avtobusa je zaradi preprečitve trčenja sunkovito zaviral, pri čemer je 26-letni potnik padel s sedeža in z glavo udaril ob gasilni aparat v bližini voznikovega prostora.

Poškodovanega potnika so z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Izola, kjer so ugotovili, da je dobil hud pretres možganov. Na podlagi ugotovljenih okoliščin obstaja sum, da je voznik avtobusa storil kaznivo dejanje ogrožanja posebnih vrst javnega prometa, saj je zaradi kršitve predpisov o varnosti cestnega prometa iz malomarnosti povzročil prometno nesrečo, v kateri je bila ena oseba hudo poškodovana.