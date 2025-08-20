V prometni nesreči blizu Bjelovarja huje poškodovan 57-letni Slovenec

V prometni nesreči nedaleč od Bjelovarja je bil v torek zvečer huje poškodovan 57-letni voznik iz Slovenije, 54-letna sopotnica iz Nemčije pa je umrla. Nesreča se je po navedbah hrvaške policije zgodila, ko je slovenski državljan izgubil nadzor nad vozilom ter zletel s ceste in trčil v most.

Prometna nesreča se je zgodila v torek ob 23.55 na cesti na cesti med Berekom in Ivansko, so danes sporočili iz bjelovarsko-bilogorske policijske uprave.

Slovenski voznik osebnega avtomobila z avstrijskimi registrskimi tablicami je v nekem trenutku izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal v odvodni kanal, tam pa je s sprednjim delom vozila trčil v betonski most.

Sopotnica je umrla na kraju nesreče, voznika pa so s hudimi telesnimi poškodbami prepeljali v bjelovarsko bolnišnico.