V prometni nesreči huje poškodovan policist motorist

Danes, nekaj po 8. uri zjutraj, se je na cesti Ljubljana–Kočevje v naselju Turjak zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in policist motorist na službenem motorju, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Po doslej znanih podatkih se je prometna nesreča zgodila zaradi izsiljevanja prednosti v križišču voznice osebnega vozila, ki je pri zavijanju levo izsilila prednost policistu motoristu, da je z motorjem trčil v bok vozila.

V nesreči se je policist hudo poškodoval, njegovo življenje pa menda ni ogroženo. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.