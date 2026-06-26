V prometni nesreči na dolenjski avtocesti umrl 19-letnik

V prometni nesreči, ki se je zgodila v sredo zvečer na dolenjski avtocesti pri izvozu Drnovo proti Obrežju, je umrl 19-letni državljan Bosne in Hercegovine, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Policisti so ugotovili, da je 19-letni voznik med prehitevanjem z osebnim avtomobilom oplazil osebni avtomobil, ki ga je vozil 44-letni voznik. Po trčenju je izgubil oblast nad vozilom, pričel bočno drseti, zaradi česar je zapeljal z vozišča na travnato površino, kjer se je vozilo večkrat prevrnilo.

19-letni voznik je zaradi hudih poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Njegovega 19-letnega sopotnika, prav tako državljana Bosne in Hercegovine, pa so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je utrpel hude telesne poškodbe. 44-letni voznik drugega osebnega avtomobila v prometni nesreči ni bil poškodovan, so še sporočili s PU Novo mesto.