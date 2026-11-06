V prometni nesreči na glavni cesti Celje–Laško umrl 37-letni voznik

V prometni nesreči na glavni cesti Celje–Laško, zunaj naselja Tremerje, je zjutraj umrl 37-letni voznik osebnega vozila. Nesreča se je zgodila pri prehitevanju, ko je v njegovo vozilo z bočnim delom trčilo drugo vozilo, zaradi česar je voznik zapeljal s ceste in trčil v drevo, so sporočili s celjske policijske uprave.

Kot so zapisali, je voznik vozil iz Celja proti Laškemu. Ko je prehiteval kolono vozil, je v njegovo vozilo z bočnim delom svojega vozila trčila voznica, ki je prav tako iz kolone začela prehitevati vozila pred seboj. Zaradi tega je voznik zapeljal s ceste po brežini in trčil v drevo. Kljub zgodnji pomoči ekipe nujne medicinske pomoči, gasilcev in policistov je na kraju nesreče umrl. Policiste so o nesreči obvestili nekaj po 6. uri.

Zaradi prometne nesreče je glavna cesta še vedno zaprta. Obvoz za osebna vozila je urejen po lokalni cesti na relaciji Rifengozd–Jagoče–Tremerje, za tovorna vozila pa skozi Marijo Reko. Na celjski policijski upravi voznike pozivajo k strpnosti in upoštevanju navodil policistov, ki bodo skrbeli za čim bolj varen potek prometa na obvoznih poteh. To je letošnja 14. smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje. Lani v istem obdobju je v prometnih nesrečah na tem območju umrlo 25 ljudi.