V prometni nesreči na jugu Turčije umrlo ducat ljudi

V prometni nesreči na jugu Turčije, na območju, ki ga je februarja prizadel uničujoč potres, je v soboto umrlo najmanj 12 ljudi, več kot 30 je ranjenih. Nesreča se je zgodila, ko je gradbeni tovornjak, ki je sodeloval pri obnovi, trčil v drugo tovorno vozilo, to pa v devet osebnih vozil in dva minibusa. Vozila so po trčenju zagorela.

Nesreča se je zgodila v regiji Hatay, ki jo je februarski potres močno prizadel, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Med ranjenimi v nesreči so trije v kritičnem stanju, je sporočil turški minister za zdravje Fahrettin Koca.

V potresih je v Turčiji umrlo več kot 50.000 ljudi, pristojne službe pa še vedno odstranjujejo ruševine.