    Črna kronika

    V prometni nesreči nad Ajdovščino umrli trije ljudje

    Nesreča se je po prvih ugotovitvah policije zgodila zaradi neprilagojene hitrosti.
    FOTO: Ljubo Vukelič  
    Galerija
    FOTO: Ljubo Vukelič  
    STA
    7. 2. 2026 | 11:44
    1:10
    A+A-

    Nekaj po eni uri ponoči so v hudi prometni nesreči v vasi Višnje nad Ajdovščino umrli trije ljudje, še eden pa je bil huje poškodovan. Nesreča se je po prvih ugotovitvah policije zgodila zaradi neprilagojene hitrosti, ko se je osebni avtomobil na poti iz Cola proti Podkraju zaletel v hišo, je za STA povedal tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik.

    Na mestu nesreče sta umrla voznik in sopotnik na sprednjem sedežu, sopotnik na zadnjem sedežu pa je umrl pozneje v bolnišnici. Tretji sopotnik pa je hudo poškodovan.

    Na kraj prometne nesreče so poleg policije prišli tudi reševalci in gasilci.

    Policija dogodek še preiskuje. O dogajanju so obvestili tudi dežurnega preiskovalnega sodnika in državno tožilstvo v Novi Gorici.

    Premium
    Novice  |  Svet
    Mednarodna politika

    Pirc Musarjeva iskreno za Politico: Ursula von der Leyen nima pristojnosti

    Slovenska predsednica meni, da bi moral biti evropski svet najmočnejši politični organ Evropske unije.
    Pija Kapitanovič 6. 2. 2026 | 13:52
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Kriminalistična preiskava

    Direktor gradbenega podjetja izdajal lažne račune in ponarejal listine

    Kriminalistična preiskava je razkrila nepravilnosti pri poslovanju gradbenega podjetja.
    6. 2. 2026 | 11:07
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Težave pred začetkom

    Težave že pred odprtjem iger, naša tekačica na smučeh zapustila olimpijsko vas

    Najboljša slovenska tekmovalka v teku na smučeh je zaradi bolezni dan pred prvo tekmo v Teseru zapustila olimpijsko prizorišče. Na delu bo tako le Neža Žerjav.
    6. 2. 2026 | 15:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Politični obračuni

    Evropski socialisti pozivajo EPP: Izključite SDS in Janšo

    Politična skupina S&D se v ljubljanski izjavi zavzema za obrambo suverenosti in demokracije »pred skrajno desnimi trumpovskimi trojanskimi konji«.
    Peter Žerjavič 5. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    GRADBENIŠTVO

    Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Prometno vozlišče

    Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

    Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

    Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

    Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Ajdovščinanesrečapolicija

    Šport  |  Zimski športi
    Bormio

    Odermatt bo ostal brez medalje na uvodnem moškem smuku, Hrobat 11.

    Prvi vrhunec 25. zimskih olimpijskih iger je moški smuk v Bormiu.
    Luka Škoda 7. 2. 2026 | 12:18
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Urbane legende o zdravstvu in volitve

    Trditev, da morajo imeti zdravniške organizacije lastnega predstavnika v delovni skupini za zdravstveno zakonodajo, mi ni znana, je pa tudi precej neverjetna.
    7. 2. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Olimpijske igre

    Jedrski gladiatorji se bodo bojevali z izmišljenimi zvermi

    Odprtje zimskih olimpijskih iger je najpomembnejši dogodek tedna, v katerem je olimpijski duh komajda prišel do veljave.
    Zorana Baković 7. 2. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Loterija

    Milijonski Joker vplačan na Ptuju

    Izžrebani dobitek Ekstra Joker 5 je bil zaradi prenosa sklada za glavni dobitek vreden kar 1.003.000 evrov.
    7. 2. 2026 | 11:10
    Preberite več
