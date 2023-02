V prometni nesreči na cesti Škofja Loka-Žiri umrl moški

Danes okoli 12. ure je na cesti Škofja Loka-Žiri, v bližini naselja Trebija, prišlo do hude prometne nesreče v kateri je umrl voznik osebnega avtomobila. Po do sedaj znanih podatkih je 36-letni voznik vozil iz smeri Trebije proti Žirem in v rahlem, nepreglednem levem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče, kjer je čelno trčil v tovorno vozilo, ki ga je iz te smeri, pravilno pripeljal 41-letni voznik, so sporočili s policijske uprave Kranj.

Voznik osebnega avtomobila je na kraju nesreče zaradi hudih telesnih poškodb umrl. Voznik tovornega vozila in potnica nista bila telesno poškodovana. Cesta je bila za ves promet zaprta do 16. ure. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče.