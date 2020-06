V prometni nesreči pri Ljubnem ob Savinji umrli dve osebi

V trčenju osebnega in tovornega vozila, ki se je zgodilo popoldne na območju Ljubnega ob Savinji, sta umrla 54-letni voznik avtomobila in njegova 23-letna sopotnica, so sporočili s Policijske uprave Celje.



Po dosedanjih ugotovitvah policije je do nesreče najverjetneje prišlo, ker je 54-letni voznik osebnega vozila v križišču za Radmirje pri zavijanju proti Ljubnemu ob Savinji izsili prednost tovornemu vozilu, s katerim je iz smeri Ljubnega ob Savinji pripeljal 27-letnik. Ta je poskušal z umikanjem v desno trčenje preprečiti, a mu ni uspelo.



Avtomobil se je v trčenju zagozdil pod tovorno vozilo; 54-letni voznik in njegova 23-letna sopotnica, oba doma z območja Mozirja, sta na kraju nesreče umrla.