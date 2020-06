V prometni nesreči umrl 33-letnik, policija išče enega od udeležencev nesreče

Zaradi razjasnitev okoliščin prometne nesreče policija išče voznika osebnega vozila znamke VW Passat, zlate ali srebrne barve, z nameščenimi registrskimi tablicami z oznako KP. Vozilo je poškodovano po levi strani in je odpeljalo v smeri proti Kranju. Voznika osebnega vozila in vse, ki bi karkoli vedeli o okoliščinah nesreče naprošamo, da pokličejo na 113, ali se zglasijo oziroma pokličejo na najbližjo policijsko postajo ali anonimni telefon na 080 1200.

Zvečer okoli 20.40 je v Medvodah pri rondoju prišlo do prometne nesreče v kateri so bila udeležena tri osebna vozila, so sporočili iz PU Ljubljana. Po prvih znanih podatkih sta voznika osebnih vozil znamke BMW in VW Passat vozila v smeri Kranja vzporedno po dveh voznih pasovih v isto smer, ko sta se prometna pasova združila v en prometni pas, pa je med njima prišlo do bočnega trčenja. Voznika BMW-ja je odbilo v levo, kjer je zapeljal na nasprotni vozni pas v trenutku, ko se je po njem pripeljala voznica osebnega vozila, in trčil v njo. Voznik osebnega vozila VW Passat je po nesreči odpeljal naprej v smeri Kranja.33-letni voznika BMW-ja je kljub hitri pomoči na kraju nesreče umrl, voznica osebnega vozila in otrok, ki sta bila v drugem vozilu sta prav tako poškodovana, vendar še ni znano, kako hude so njune poškodbe. Ugotavljanje vseh okoliščin in ogled kraja nesreče trenutno še potekata, pojasnjuje policija.