V prometni nesreči umrl 34-letni motorist

Na regionalni cesti Ajdovščina–Cesta se je včeraj malo po 22. uri zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 34-letni voznik motornega kolesa. V naselju Cesta je zaradi vožnje preblizu roba vozišča z motorjem oplazil varnostno ograjo in drsel ob njej, nato ga je odbilo na vozišče, v drugo kovinsko ograjo in nazaj na vozišče, so sporočili s PU Nova Gorica.

Ko ga je od kovinske varnostne ograje odbilo na vozišče, je s čelado trčil v grm in kovinsko ograjo ob eni od stanovanjskih hiš, nato pa negiben obležal na vozišču. Regionalna cesta je bila zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče na tem območju zaprta za ves promet do ene ure danes zjutraj.

Poleg novogoriških prometnih policistov in policistov iz Ajdovščine so na kraju nesreče posredovali ajdovski gasilci in reševalci. O prometni nesreči so obvestili tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožno državno tožilko v Novi Gorici.

V štirih prometnih nesrečah je na cestah Severne Primorske letos umrlo šest oseb, so še navedli na novogoriški policijski upravi.