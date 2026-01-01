V prometni nesreči umrl 63-letnik

Danes, okoli 0.30 se je na Štajerski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 63-letni voznik osebnega vozila, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Po do sedaj zbranih obvestilih se je prometna nesreča zgodila, ker je 28-letni voznik, ki je vozil od Brnčičeve proti Zasavski cesti, zapeljal na nasprotno stran ceste in z vozilom čelno trčil v vozilo, ki je pripeljalo nasproti.

V trčenju se je 63-letni voznik tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl. V postopku je bil 28-letnemu vozniku odrejen strokovni pregled, katerega rezultat še ni znan. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.