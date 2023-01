V prometni nesreči umrl 82-letni moški

V Kidričevi ulici v Celju se je danes zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 82-letni moški. Ta je z osebnim vozilom zavijal levo v Kidričevo ulico in pri tem izsilil prednost pred voznikom tovornega vozila, ki se je po Kidričevi ulici pripeljal iz smeri Celja. Voznik tovornega vozila je kljub umikanju trčil v bočni del osebnega vozila.

Voznik osebnega avtomobila je na kraju nesreče umrl, so danes sporočili s Policijske uprave Celje. Dodali so še, da je to letošnja prva žrtev prometnih nesreč na njihovem območju.