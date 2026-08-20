V prometni nesreči v Kamniku umrl voznik

V prometni nesreči, ki se je zgodila dopoldne na Domžalski cesti v Kamniku, je umrl 76-letni voznik osebnega vozila. Nesreča se je zgodila, ko je voznik zavil na prednostno cesto, po kateri je pripeljal voznik tovornega vozila. Po trčenju je 76-letnik umrl na kraju nesreče, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Po do zdaj znanih podatkih je 76-letni voznik pripeljal po stranski cesti iz smeri košarkarskega igrišča Duplica do križišča s kamniško obvoznico. Kljub prometni signalizaciji, ki na tem mestu določa obvezno zavijanje desno v smeri Perovega, je zavil levo na prednostno cesto. Takrat je iz smeri krožišča na Duplici proti Perovemu pravilno pripeljal voznik tovornega vozila in trčil v levo stran osebnega vozila. Po trčenju je avtomobil odbilo proti ograji in brežini Kamniške Bistrice.

Šestinsedemdesetletni voznik avtomobila se je v prometni nesreči tako hudo poškodoval, da je zaradi posledic poškodb na kraju umrl.

Policisti so na kraju opravili ogled prometne nesreče, tega sta se udeležila tudi preiskovalni sodnik in državna tožilka. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljajo vse okoliščine prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.