V prometni nesreči umrl motorist

Okoli 16. ure so bili policisti obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila v Lokovici, na območju Policijske postaje Velenje.

Motorist, ki je vozil v smeri proti Velenju, je med prehitevanjem osebnega vozila, zaradi neprilagojene hitrosti, izgubil nadzor nad motorjem in trčil v kovinsko ograjo. Po trku je padel na njivo ob cesti, so sporočili s PU Celje.

Kljub takojšnji prvi pomoči je 42-letni motorist motorist umrl na kraju nesreče. To je letošnja sedma žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.