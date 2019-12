V hudem trčenju umrla 32-letni voznik in njegov 26-letni sopotnik

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) se je sinoči zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta umrli dve osebi.



V Kostrivnici v občini Šentjur sta ob 22.12 trčili osebni vozili. Reševalci NMP Celje in Šentjur so eno poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Celje. Dve osebi, 32-letni voznik in njegov 26-letni sopotnik, sta umrli na kraju dogodka.



V intervenciji so posredovali tudi gasilci PGE Celje, še dodajajo na URSZR. Policisti vzrok nesreče še ugotavljajo.

Na ljubljanski obvoznici umrl 46-letnik

Včeraj popoldne se je nekaj minut po 14. uri na ljubljanski obvoznici zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 46-letni voznik osebnega vozila. Zaradi neprilagojene hitrosti je trčil v zadnji del tovornega vozila, ki ga je vozil 40-letni državljan Bosne in Hercegovine.



Policisti so v zadnjih 24 urah sicer obravnavali 141 prometnih nesreč, od tega 14 nesreč z lahkimi poškodbami in dve s smrtnim izidom, navaja STA.