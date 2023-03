V prometni nesreči v občini Kamnik umrl pešec

Dopoldne je na regionalni cesti Duplica-Kamnik, pri odcepu za Perovo v občini Kamnik prišlo do prometne nesreče s smrtnim izidom. Tovorno vozilo je zbilo pešca, ki je bil tako poškodovan, da mu reševalci nujne medicinske pomoči Kamnik niso več mogli pomagati, je razvidno iz objave na spletni strani Uprave RS za civilno zaščito in reševanje.

Kot navaja uprava, je do nesreče prišlo ob 9.20. Po trku so posredovali gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik, ki so zavarovali kraj dogodka, vršili zaporo ceste, usmerjali promet, nudili pomoč reševalcem, očistili cestišče in pomagali delavcem pogrebne službe pri prenosu preminule osebe.

Na Policijski upravi Ljubljana so pozno popoldne potrdili, da se je na kamniški obvoznici zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 71-letni pešec.

»Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo na območju prehoda za pešce pri Perovem, kjer je pešec pri rdeči luči na semaforju prečkal vozišče iz smeri Kamnika proti Perovem v trenutku, ko je iz smeri Kamnika pripeljal 54-letni voznik tovornega vozila. Kljub zaviranju in umikanju v levo je prišlo do trčenja, v katerem je bil pešec tako hudo poškodovan, da je na kraju umrl,« so popisali dogajanje.

Navedli so še, da so policisti opravili ogled, ki sta se ga udeležila dežurni tožilec in preiskovalni sodnik, ter da nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so sklenili.