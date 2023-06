V prometni nesreči v Šibeniku umrl 24-letni slovenski državljan

V prometni nesreči, ki se je v nedeljo zvečer zgodila na magistralni cesti v Šibeniku, je umrl 24-letni slovenski državljan, je danes sporočila šibensko-kninska policija. Umrl je, ko je nanj na neosvetljenem delu ceste naletel osebni avtomobil.

Iz policije so sporočili, da je 41-letnik v osebnem avtomobilu s hrvaško registracijo na ravnem neosvetljenem delu ceste okoli 21.30 naletel na 24-letnika, ki je hodil po cesti, ne da bi bil opremljen z odsevnim brezrokavnikom ali kakšnim drugim svetlobnim telesom. Umrl je na kraju nesreče.

Ogled kraja nesreče sta opravila namestnica županijskega državnega tožilca in prometni izvedenec, promet na območju pa je bil ustavljen do 1.30. Voznika avtomobila so s kazensko prijavo predali policiji.