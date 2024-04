V prometni nesreči življenje izgubil 14-letnik

V Staršah je ponoči v prometni nesreči umrl 14-letnik, ki je med vožnjo z motornim kolesom v ovinku izgubil nadzor nad vozilom in padel po vozišču. Na kraju so mu nudili prvo pomoč in ga nato odpeljali v mariborski klinični center, vendar so bile poškodbe prehude, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Policiste so okrog 1.45 obvestili o prometni nesreči na lokalni cesti v Staršah, v kateri je bil samoudeležen voznik motornega kolesa, ki je vozil iz smeri naselja Rošnja.

Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče so ugotovili, da je 14-letni voznik motornega kolesa v ovinku izgubil oblast nad vozilom, padel po vozišču in obležal.

O nesreči so obvestili dežurno preiskovalno sodnico in dežurno državno tožilko.