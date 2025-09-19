V prometni nesreči življenje izgubil 75-letni voznik

Včeraj ob 15.30 se je na glavni cesti v naselju Leskovec pri Krškem zgodila prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil voznik osebnega vozila, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Petinsedemdeseletni voznik se je včeraj popoldne v Leskovcu peljal po Ulici 11. novembra. V ostrem levem ovinku na cesti proti Krškem je zapeljal desno z vozišča, trčil je v škarpo in se prevrnil na streho. Voznika so odpeljali v bolnišnico, kjer je kasneje zaradi hudih poškodb umrl.