V Pulju padlo letalo, dve osebi sta umrli

Na Hrvaškem je med vzletom z letališča v Pulju danes strmoglavilo manjše zasebno letalo. V nesreči sta umrli dve osebi, in sicer tuja državljana, so sporočili z letališča. Domnevno naj bi šlo za nemška državljana, zakonski par, poročajo hrvaški mediji. Vzrok za nesrečo za zdaj še ni znan. Številni mediji, tako slovenski kot hrvaški, so poročali, da gre za letalo podjetja Pipistrel, vendar po naših preverjenih informacijah to ne drži.

FOTO: Goran Sebelic/Cropix

V izjavi letališča v Pulju so navedli, da se je danes okoli 12.30 pri vzletu zgodila nesreča manjšega letala, pri čemer sta življenje izgubili dve osebi. Letalo ima nemške oznake, zaradi česar se domneva, da sta bila v njem nemška državljana, zakonski par.

Na letališče so bile napotene številne ekipe gasilcev in reševalnih vozil. Po besedah direktorice letališča v Pulju Nine Vojnić Žagar je letalski promet na letališču do nadaljnjega ustavljen, za potnike, ki so čakali na druge lete, pa bodo organizirali avtobusni prevoz. Kot je še dejala, je to prva letalska nesreča na puljskem letališču.

FOTO: Goran Sebelic/Cropix

O vzrokih nesreče ni želela ugibati, ker, kot je dejala, še niso znani. Za ugotavljanje vzrokov nesreče je pristojna Agencija za preiskovanje letalskih nesreč, na letališču pa pričakujejo prihod njenih predstavnikov, je pojasnila Vojnić Žagarjeva.