V razgretem vozilu umrl otrok

Deset minut pred eno popoldne je v Sv. Lovrencu v občini Prebold mimoidoči naletel na otroka, zaprtega v avtomobilu. Kljub hitremu posredovanju, prvi pomoči in posredovanju gasilcev je otrok umrl na kraju dogodka. Pomagal ni niti hiter prihod helikopterja, poroča portal Spin.

»Vročina v parkiranem avtomobilu hitro naraste in ubija,« opozarjajo na NIJZ. Poudarjajo, da malo odprto okno avtomobila skoraj nič ne vpliva in ne prepreči usodnega segrevanja notranjosti vozila. Prav tako ne pomaga prejšnje hlajenje avta s klimo, saj je v le nekaj minutah temperatura enaka kot zunaj, potem pa samo še narašča. Opozarjajo še, da se tudi pri zunanji temperaturi 21 stopinj Celzija ali manj avto v sončnih dneh v manj kot desetih minutah segreje tako, da toplota lahko ogrozi življenje.

Kot piše NIJZ, so otroci v vročini še posebej ogroženi, saj se njihovo telo segreje od tri- do petkrat hitreje kot telo odraslih, poleg tega njihovo znojenje še ne deluje tako dobro. Hkrati si ne morejo sami pomagati, se odpeti in zapustiti avtomobila.

NIJZ opozarja, da nikoli ne smemo nikogar pustiti v zaprtem parkiranem avtomobilu niti za minuto! Poleg tega naj se otroci ne igrajo v avtu, zato je treba pospraviti ključe in daljinske upravljavce na varno.

Da ne bi pozabili otroka v avtu, NIJZ svetuje, da poleg otroka položimo predmet, ki ga bomo po prihodu na cilj potrebovali, na primer torbico, telefon, službeno kartico … Na telefonu si lahko nastavimo opomnik, pred zapuščanjem avtomobila pa vedno odprimo zadnja vrata in preverimo, ali je otrok v njem.

Če mimoidoči opazijo otroka v zaprtem parkiranem avtomobilu, NIJZ svetuje, da takoj pokličejo 112 in jih opozorijo, ali je otrok prizadet in se ne odziva, ter upoštevajo navodila 112.