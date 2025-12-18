V Reziji odkrili truplo moškega, raztrgali so ga štirje psi

V zamejstvu, na njegovem domu v kraju Tiga v Reziji, so danes odkrili truplo moškega. Preučujejo možnost, da so ga raztrgali njegovi štirje psi.

Kot navaja tržaški Il Piccolo, je truplo nesrečnega 66-letnika odkril sprehajalec. Ko so na prizorišče prišli reševalci, so lahko le potrdili njegovo smrt.

V času odkritja trupla so bili ob njem njegovi štirje psi, preiskovalci zdaj proučujejo možnost, da so prav ti povzročili njegovo smrt, a to še ni potrjeno. Niso namreč izključili možnosti, da so se trupla moškega lotili po njegovi smrti. Morda naravni.

Oktobra letos je v kraju Brugnera blizu Pordenona na območju Furlanije - Julijske krajine umrl človek, za kar so bili zanesljivo odgovorni psi. Tedaj sta 75-letnika raztrgala njegova psa pasme ameriški staffordshirski terier. Napadla sta tudi njegovo ženo in sina, ki sta ga poskušala rešiti, a mu ni bilo pomoči.