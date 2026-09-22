Na Karavankah spet padel ljubljanski kurir mamil

Policija avstrijske Koroške je že pred časom v letnem poročilu ugotavljala, da je zaradi svoje zemljepisne lege stranski krak zloglasne balkanske poti za mamila ter druge nezakonite tovore: »Pri tem je tako tranzitno območje kot ciljna destinacija za mamila, ki jih skozi Slovenijo tihotapijo na Koroško.«

Na prvi kontrolni točki za Karavanškim predorom nadzor izvajajo pripadniki avtocestne policije iz Beljaka, ki so bili pri svojem lovu znova uspešni. Že pred desetimi dnevi so med izvajanjem prometnega nadzora za predorom izločili vozilo s slovenskimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 49-letni Slovenec. Odločili so se za pregled prtljažnika.