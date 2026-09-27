V Romuniji naj bi zaradi suma podkupnine pridržali direktorja Gen-I Sonce

Romunski protikorupcijski organi naj bi po poročanju več slovenskih medijev zaradi domnevnega prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe Gen-I Sonce in romunskega državljana. Primer naj bi bil povezan z gradnjo enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji.
Direktor Gen-I Sonce Gregor Hudohmet naj bi bil po poročanju medijev osumljen, da je pri poslu zahteval najmanj 450.000 evrov podkupnine. Pri izvrševanju kaznivega dejanja naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju, ki sodeluje pri gradnji sistema za shranjevanje električne energije. Ta naj bi pri svojih nadrejenih tudi vztrajal, naj zahtevani znesek 450.000 evrov izplačajo.
Domnevno podkupnino naj bi skušali prikriti s pogodbo, sklenjeno pred nekaj tedni, za katero naj bi se na zunaj zdelo, da gre za običajen poslovni dogovor. Osumljenca naj bi pridržali v petek zvečer, nato pa naj bi ju privedli pred sodnika na sodišču v Bukarešti, ki naj bi sledil predlogu tožilstva in za oba odredil 30-dnevni pripor.
Družba Gen-I Sonce na romunskem trgu v sodelovanju s tamkajšnjimi partnerji sodeluje pri več projektih baterijskih hranilnikov električne energije. Avgusta je med drugim z romunsko družbo Waldevar Energy podpisala pogodbo o gradnji velikega baterijskega hranilnika električne energije v kraju Gheorgheni.
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