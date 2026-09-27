V Romuniji naj bi zaradi suma podkupnine pridržali direktorja Gen-I Sonce

Romunski protikorupcijski organi naj bi po poročanju več slovenskih medijev zaradi domnevnega prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe Gen-I Sonce in romunskega državljana. Primer naj bi bil povezan z gradnjo enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji.

Direktor Gen-I Sonce Gregor Hudohmet naj bi bil po poročanju medijev osumljen, da je pri poslu zahteval najmanj 450.000 evrov podkupnine. Pri izvrševanju kaznivega dejanja naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju, ki sodeluje pri gradnji sistema za shranjevanje električne energije. Ta naj bi pri svojih nadrejenih tudi vztrajal, naj zahtevani znesek 450.000 evrov izplačajo.

Pridržali naj bi ga v petek

Domnevno podkupnino naj bi skušali prikriti s pogodbo, sklenjeno pred nekaj tedni, za katero naj bi se na zunaj zdelo, da gre za običajen poslovni dogovor. Osumljenca naj bi pridržali v petek zvečer, nato pa naj bi ju privedli pred sodnika na sodišču v Bukarešti, ki naj bi sledil predlogu tožilstva in za oba odredil 30-dnevni pripor.

Družba Gen-I Sonce na romunskem trgu v sodelovanju s tamkajšnjimi partnerji sodeluje pri več projektih baterijskih hranilnikov električne energije. Avgusta je med drugim z romunsko družbo Waldevar Energy podpisala pogodbo o gradnji velikega baterijskega hranilnika električne energije v kraju Gheorgheni.