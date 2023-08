V ropu v draguljarni Piaget ukradli za deset do 15 milijonov evrov blaga

Oboroženi roparji so danes sredi dneva v trgovini z luksuznim nakitom in urami znamke Piaget v središču francoske prestolnice ukradli za med deset do 15 milijonov evrov blaga, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki navaja podatke policije in tožilstva.

Po prvih podatkih so v ropu sodelovale tri osebe, med katerimi je najmanj ena imela orožje. Rop so izvedli okoli 13. ure po lokalnem času, v njem pa ni bil nihče poškodovan. Roparji so s plenom zbežali, je povedal policijski vir.

FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Že drugi letošnji roip na območju najprestižnejših trgovin z luksuznim nakitom in urami

Draguljarna se nahaja na ulici Rue de la Paix, ki leži blizu trga Vendôme v središču francoske prestolnice. Tako Rue de la Paix kot trg Vendôme sta svetovno znana po trgovinah najprestižnejših blagovnih znamk luksuznega nakita in ur.

Zadnji odmevni oboroženi rop luksuznega draguljarja se je v Parizu zgodil konec aprila, ko so tri osebe na motorjih prav tako sredi dneva oropale draguljarno italijanskega draguljarja Bulgari na trgu Vendôme in ukradle nakit v vrednosti več milijonov evrov.

FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Podjetje Piaget, ustanovljeno v Švici, izdeluje vrhunski nakit in luksuzne ure, katerih cena lahko doseže več deset tisoč evrov. Je hčerinsko podjetje skupine Richemont, ki ima v lasti tudi več drugih podjetij z luksuznim blagom, kot so Cartier, Baume and Mercier, Chloe ter Van Cleef and Arpels.