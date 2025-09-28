Požar v Rušah omejen, na kraju 70 gasilcev

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da so bili okrog 11. ure obveščeni o požaru v poslovnih prostorih na območju Ruš. Na kraju poteka gasilska intervencija. Na kraju je okrog 70 gasilcev več prostovoljnih gasilskih društev, na kraju so bili tudi reševalci, aktivnosti pa izvaja tudi policija.

Požar je sicer omejen, po zadnjih informacijah so eni osebi nudili zdravstveno pomoč zaradi vdihovanja dima.

Policija ljudi poziva, da se območju ne približujejo, oz. ne ovirajo intervencije. Ob tem so okoliške prebivalce pozvali, da zaprejo okna.

Zagorelo je v poslovnih prostorih podjetja Ecom na območju Ruš, navajajo Slovenske novice.