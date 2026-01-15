V Savinji odkrili truplo, najverjetneje dolgo pogrešane osebe

S Policijske uprave Celje so sporočili vest o odkritju trupla v Savinji, najverjetneje pogrešanega 24-letnega Jako Muhedinoviča.

»Občan nas je danes obvestil, da je v Velikem Širju, na območju Policijske postaje Laško, v reki Savinji opazil truplo.

Na kraj je odšla ogledna skupina Sektorja kriminalistične policije PU Celje. Identifikacija trupla še poteka, prve ugotovitve kažejo, da bo najverjetneje šlo za pogrešanega 24-letnega Jako Muhedinoviča,« so sporočili.

Iskalna akcija pogrešanega je sicer potekala že od 29. novembra lani.